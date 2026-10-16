Gorakhpur News: बर्डघाट रामलीला में जयंत लीला और विराध वध का मंचन

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मंचन के दौरान कलाकारों ने दिखाया कि प्रभु श्रीराम सुंदर फूलों से आभूषण बनाकर माता सीता को प्रेमपूर्वक पहनाते हैं। यह दृश्य देखकर इंद्र के पुत्र जयंत के मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। वह कौए का रूप धारण कर माता सीता के चरणों में चोंच मार देता है। इस पर प्रभु श्रीराम एक सींक उठाकर कौए की ओर छोड़ते हैं, जो ब्रह्मास्त्र बन जाती है।ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भयभीत जयंत अपने प्राण बचाने के लिए पिता इंद्र के पास पहुंचता है, लेकिन उसे वहां से भी निराशा हाथ लगती है। इसके बाद वह ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में जाता है, मगर कहीं भी उसे आश्रय नहीं मिलता। अंत में नारद जी के परामर्श पर जयंत प्रभु श्रीराम की शरण में पहुंचकर क्षमा मांगता है। प्रभु श्रीराम उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं, हालांकि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उसकी एक आंख नष्ट हो जाती है। प्रभु श्रीराम की करुणा, क्षमा और शरणागत की रक्षा का प्रसंग देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। रामलीला मैदान जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा।इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष गणेश वर्मा, महामंत्री हरिद्वार वर्मा, कोषाध्यक्ष मनोज वर्मा, रवि वर्मा, अनुराग मझवार, विजय मोदी, कन्हैया वर्मा, राजन वर्मा, उत्कर्ष बरनवाल, बलवंत आर्य और कन्हैया शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।