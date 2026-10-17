फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Employees staged a protest against online medical reimbursement.

Gorakhpur News: ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति के विरोध में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

Sat, 17 Oct 2026 03:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:19 AM IST
विज्ञापन
Employees staged a protest against online medical reimbursement.
गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिल ऑनलाइन व्यवस्था का विरोध किया। परिषद ने सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऑफलाइन व्यवस्था भी जारी रखने की मांग की। प्रदर्शन के बाद संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पहुंचा।
विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में पदाधिकारियों ने कार्यालय कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाओं में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों पर चर्चा की। परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रदर्शन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को दोनों सुविधाएं निरंतर मिलनी चाहिए। इससे इलाज या भुगतान में कोई असुविधा नहीं होगी। मदन मुरारी ने विभागीय अधिकारियों को पोर्टल का पूर्ण प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बिना यह नई व्यवस्था जबरन लागू न की जाए।
विज्ञापन


कर्मचारियों की मुख्य मांगें
परिषद ने ऑनलाइन व्यवस्था की जटिलता पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इससे इलाज के भुगतान में परेशानी हो रही है। संगठन ने ऑफलाइन प्रक्रिया को भी जारी रखने की मांग की है। उनका तर्क है कि दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चलनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में दिक्कत न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed