Gorakhpur News: ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति के विरोध में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में पदाधिकारियों ने कार्यालय कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाओं में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों पर चर्चा की। परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रदर्शन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को दोनों सुविधाएं निरंतर मिलनी चाहिए। इससे इलाज या भुगतान में कोई असुविधा नहीं होगी। मदन मुरारी ने विभागीय अधिकारियों को पोर्टल का पूर्ण प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बिना यह नई व्यवस्था जबरन लागू न की जाए।कर्मचारियों की मुख्य मांगेंपरिषद ने ऑनलाइन व्यवस्था की जटिलता पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इससे इलाज के भुगतान में परेशानी हो रही है। संगठन ने ऑफलाइन प्रक्रिया को भी जारी रखने की मांग की है। उनका तर्क है कि दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चलनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में दिक्कत न हो।