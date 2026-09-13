Gorakhpur News: रेलवे अस्पताल में व्यवस्था सुधारने पर जोर

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अपर महाप्रबंधक ने अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे और पैथोलॉजी की आधुनिक मशीनों का नियमित रखरखाव करने और उन्हें हमेशा चालू रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को जांच और इलाज के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपातकालीन मरीजों के पंजीकरण को ऑनलाइन करने और अस्पताल के अधिक से अधिक दस्तावेज डिजिटल करने का सुझाव दिया। इससे मरीजों को जल्दी सुविधा मिलने के साथ काम में पारदर्शिता आएगी।इमरजेंसी परिसर में रखा बूम बैरियर हटाने का भी निर्देश दिया। दवा वितरण हॉल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से दवा लेने में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली। दवा काउंटर पर लंबी कतार न लगे, इसके लिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। निष्प्रयोज्य दवाओं के लिए रखे ड्राप बॉक्स से दवाओं की नियमित निकासी करने को कहा।अपर महाप्रबंधक ने अस्पताल परिसर की नियमित सफाई कराने, जल निकासी व्यवस्था बेहतर करने और खान-पान स्टॉल के आसपास सफाई रखने के निर्देश दिए। पर्याप्त डस्टबिन रखने और कचरे का नियमित निस्तारण करने को कहा। निर्माण सामग्री को भी उचित स्थान पर रखने का निर्देश दिया।