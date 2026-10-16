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Gorakhpur News: गैस रिसाव से धमाके में झुलसीं बुजुर्ग महिला ने भी तोड़ा दम

Fri, 16 Oct 2026 03:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:20 AM IST
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Elderly woman, left with severe burns in an explosion caused by a gas leak, has also succumbed.
पादरी बाजार (गोरखपुर)। शाहपुर इलाके के राप्तीनगर फेज-1 स्थित एलआईजी-156 मकान में गैस रिसाव के बाद हुए धमाके में झुलसीं जया दास (70) की भी बृहस्पतिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले उनके पति रंजन दास (75) ने 11 अक्तूबर की देर रात दम तोड़ दिया था। हादसे में घर में काम करने वाली दशावती देवी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जबकि गैस हॉकर परवेज का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। दंपती की मौत से परिवार में मातम पसरा है।
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