Gorakhpur News: हादसों में बुजुर्ग की मौत, आठ घायल

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गोरखपुर। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सोमवार को हुए सड़क हादसों में एक बुजुर्ग हरिश्चंद्र की जान चली गई। इन घटनाओं में कुल आठ लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।बड़हलगंज कस्बे के कॉलेज रोड पर सोमवार रात करीब 9:45 बजे दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में अर्जुन वर्मा के सिर में गंभीर चोट आई। वहीं, पवन यादव का बायां पैर हड्डी टूट गई। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।सहजनवां क्षेत्र में लखनऊ-गोरखपुर फोरलेन पर एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से सवारियों से भरा ऑटो सड़क किनारे पलट गया। चकिया निवासी हरिश्चंद्र की इस हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग गया।सहजनवां और बेलीपार में दुर्घटनाएंसहजनवां हादसे में सूरज और राजू पांडेय गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राधा पांडेय को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। अमित का इलाज सीएचसी सहजनवां में चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की तलाश कर रही है।प्याज लदा ट्रक पलटाउधर, बेलीपार क्षेत्र के मेहरौली के पास सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे एक और हादसा हुआ। अहमदनगर से गोरखपुर मंडी जा रहा 16 चक्का प्याज लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। यह दुर्घटना एक थार गाड़ी को बचाने की कोशिश में हुई। ट्रक चालक सरफराज अहमद और खलासी निरहू को मामूली चोटें आईं। हादसे में ट्रक में लदा सारा प्याज खराब हो गया।