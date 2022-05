{"_id":"628f1bc3030c754dc55418ef","slug":"efforts-of-military-youth-paid-off-now-get-relief-from-waterlogging","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur: फौजी युवक का प्रयास रंग लाया, अब जलभराव से मिलेगी निजात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 26 May 2022 11:48 AM IST