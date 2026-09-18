Gorakhpur News: डंपर चालक गिरफ्तार, कड़ी सुरक्षा में आदित्य का दाह संस्कार

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डंपर चालक श्रवण गुलरिहा, पतरका टोला, थाना पिपराइच का रहने वाला है।घटना के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए अंतिम संस्कार स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई गई। एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस की मौजूदगी बनाए रखी गई ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।डंपर फूंकने वालों पर भी नजरहादसे के बाद डंपर में आग लगाने और दो अन्य ट्रकों में तोड़फोड़ किए जाने की घटना को भी पुलिस ने जांच के दायरे में लिया है। राहगीरों के मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त करने के आरोपों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। थाना प्रभारी जेपी पाल का कहना है कि पुलिस की ओर से बनाया गया वीडियो और सोशल मीडिया पर वायल वीडियो के जरिए उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।बल प्रयोग किए जाने पर युवक के हाथ में फ्रैक्चर का आरोपजाम के दौरान भीड़ में एक राहगीर के साथ मारपीट और उसकी बाइक क्षतिग्रस्त किए जाने की बात भी सामने आई है। इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयाेग करते हुए लाठियां भी भांजी थी। इसमें औरंगाबाद निवासी एक युवक ने हाथ में फ्रैक्चर होने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले से संबंधित तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है।इकलौते बेटे को खोने के बाद मां बेसुधइकलौते बेटे आदित्य की मौत के बाद उसकी मां रीनू प्रजापति की हालत लगातार बिगड़ी हुई है। बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान भी वह गहरे सदमे में रहीं। परिजनों के मुताबिक, कुछ देर के अंतराल पर वह बेसुध हो जाती हैं। होश में आने के बाद आदित्य को पुकारते हुए रोने लगती हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि आदित्य घर का इकलौता बेटा था। उसके चले जाने से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटे के अंतिम संस्कार के बाद घर में मातम पसरा है और परिजन रीनू को संभालने में जुटे हैं।अंत्येष्टि स्थल पहुंचे विधायक, परिजनों को दिया सहयोग का भरोसाआदित्य प्रजापति के निधन की सूचना पर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह बृहस्पतिवार को बरगदही स्थित अंत्येष्टि स्थल पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल पिता राजेश प्रजापति सहित परिजन से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक ने आदित्य के असमय निधन को अत्यंत दुखद बताते हुए परिवार के प्रति हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने और मामले में आवश्यक कदम उठाने को कहा। विधायक के साथ मौजूद लोगों ने भी परिजनों के प्रति संवेदना जताई।