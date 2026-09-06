Gorakhpur News: नई खेप से 15 सितंबर के बाद सस्ते होंगे मेवे

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इस समय बाजार में गुणवत्ता के अनुसार बादाम 600 से 900 रुपये, काजू 700 से 950 रुपये, पिस्ता 1000 से 1400 रुपये, अखरोट गिरी 800 से 1100 रुपये और किशमिश 200 से 350 रुपये किलो बिक रही है। इसी तरह मखाना 700 से 900 रुपये, अंजीर 900 से 1200 रुपये, छुआरा 150 से 350 रुपये, खुबानी 600 से 800 रुपये और चिरौंजी 1000 से 1300 रुपये किलो तक बिक रही है।व्यापारियों के अनुसार नई खेप आने पर बाजार में नई किस्म के मेवे उपलब्ध होंगे। नई आवक बढ़ने से पुराने माल को निकालने के लिए उसके भाव में भी कमी की जा सकती है। इसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलने की उम्मीद है। त्योहारी मांग बढ़ने के बावजूद पर्याप्त आवक होने पर कीमतों पर दबाव कम रह सकता है।गोरखपुर किराना कमेटी के अध्यक्ष गोपाल जायसवाल ने बताया कि काबुल से नई खेप आने के बाद बाजार में सूखे मेवों की आवक बढ़ती है। नई खेप आने के साथ मांग बढ़ती है और कई मेवों के दाम में नरमी देखने को मिलती है। समस्त व्यापार मंडल अध्यक्ष नितिन जायसवाल ने बताया कि अभी बाजार में मेवे महंगे हैं। काबुल से नई आवक शुरू होने के बाद भाव कम होने की उम्मीद रहती है। इससे ग्राहकों को खरीदारी में राहत मिलेगी।