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गोरखपुर। बिहार बस स्टैंड पर अतिक्रमण कर ठेले लगाने वालों के खिलाफ मंगलवार को नगर निगम के प्रवर्तन दल ने कार्रवाई की। अभियान के दौरान खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेलों समेत आसपास रखे अन्य सामान को हटवाया गया। लावारिस मिले सात ठेलों को जब्त कर नगर निगम के स्टोर में भेज दिया गया। साथ ही अतिक्रमण करने वालों पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन दल ने सात ठेलों के अलावा 16 प्लास्टिक की कुर्सियां, 19 टायर, एक पानी की टंकी और लकड़ी व प्लास्टिक की आठ मेज जब्त कीं। टीम ने ठेला संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बस स्टैंड के अंदर और बाहर किसी भी तरह का ठेला नहीं लगाया जाए। प्रवर्तन दल ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सामान जब्त करने के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभियान के दौरान सफाई निरीक्षक दिनेश बिरोनिया और सुपरवाइजर दिलीप मौजूद रहे।