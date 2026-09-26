Gorakhpur News: शोध करने चीन जाएंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के डॉ. संस्कार मिश्र

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डॉ. संस्कार मिश्रा ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से डॉ. प्रशांत शाही के निर्देशन में पीएचडी की है। उनका शोध उच्च दाब में टोपोलॉजिकल पदार्थों के चुंबकीय और परिवहन गुणों पर केंद्रित रहा है। शोध के दौरान उन्होंने उच्च दाब भौतिकी और टोपोलॉजिकल पदार्थों के क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्य किया। चीन में प्रस्तावित शोधकार्य से उच्च दाब भौतिकी, टोपोलॉजिकल पदार्थों और संघनित पदार्थ भौतिकी में उनके शोध को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।डॉ. मिश्र ने वर्ष 2023 में जापान के इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, टोक्यो विश्वविद्यालय का दौरा किया था। वहां उन्होंने उच्च दाब पर पदार्थों के अध्ययन से संबंधित शोध गतिविधियों में हिस्सा लिया। उनके शोध कार्य से जुड़े दो शोध-पत्र प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल फिजिकल रिव्यू बी में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ. मिश्र की उपलब्धि पर कुलपति प्रो. केपी सिंह, डीन साइंस प्रो. अजय सिंह, भौतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश तिवारी व शोध निर्देशक डॉ. प्रशांत शाही ने बधाई दी।