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टीम ने बीते दिनों नगर निगम पहुंचकर दस्तावेज नगर निगम को सौंपा है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से जलकल परिसर में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया जा रहा है। इसके लिए पहले ही सभी जरूरी अभिलेख और प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। बॉन्ड को एनएसई से प्री-अप्रूवल भी मिल चुका है। सेबी की ओर से पूर्व में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब देने के बाद अब लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा है। बॉन्ड को डबल-ए क्रेडिट रेटिंग भी मिल चुकी है।इस पूरी प्रक्रिया में कंसल्टेंट अनुराग अरुण के साथ एके कैपिटल के सचिन झा, टिप्सन के निखिल, अभिनव श्रीवास्तव और सौरभ अग्रवाल और राजरानी भल्ला की मेघना सिंह की टीम ने काम किया है। दस्तावेज नगर निगम को सौंपे जाने के बाद अब आगे की औपचारिकताएं नगर निगम स्तर पर पूरी की जाएंगी।नगर निगम के लेखाधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि बॉन्ड की लिस्टिंग के बाद नगर निगम को 80 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही अर्बन चैलेंज फंड से भी बॉन्ड की राशि का 25 प्रतिशत यानी 20 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। इससे जलकल परिसर में प्रस्तावित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। बॉन्ड की धनराशि मिलने के बाद मुख्यमंत्री के हाथों परियोजना के शुभारंभ की तैयारी की जाएगी।