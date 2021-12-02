Gorakhpur News: चाकू से गर्दन पर हमला, डीजे संचालक घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:19 AM IST
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पिपराइच। थाना क्षेत्र के बनकटिया बुजुर्ग चौराहे पर रविवार देर शाम डीजे का सामान और किराया मांगने पर संचालक पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में युवक की गर्दन पर गंभीर चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
तहरीर के अनुसार, बनकटिया बुजुर्ग निवासी कौशल कन्नौजिया चौराहे पर ‘कुणाल डीजे’ नाम से दुकान चलाता है। करीब दो महीने पहले उसने सिखरिया निवासी कृष्णा कन्नौजिया को डीजे के साउंड बॉक्स किराये पर दिए थे। कौशल ने जब सामान वापस करने और किराया देने के लिए कहा तो आरोपी ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
आरोप है कि बाद में कृष्णा ने सामान वापस करने के बहाने कौशल को घर बुलाया। वहां उसके साथी साहिल कन्नौजिया और रोहित कन्नौजिया ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद कृष्णा ने जान से मारने की नीयत से कौशल की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में कौशल खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा।
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घटना के समय कौशल की पत्नी भी मौके पर मौजूद थी। पति को गंभीर रूप से घायल देखकर वह सहम गई। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ चौरीचौरा कुंदन सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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तहरीर के अनुसार, बनकटिया बुजुर्ग निवासी कौशल कन्नौजिया चौराहे पर ‘कुणाल डीजे’ नाम से दुकान चलाता है। करीब दो महीने पहले उसने सिखरिया निवासी कृष्णा कन्नौजिया को डीजे के साउंड बॉक्स किराये पर दिए थे। कौशल ने जब सामान वापस करने और किराया देने के लिए कहा तो आरोपी ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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आरोप है कि बाद में कृष्णा ने सामान वापस करने के बहाने कौशल को घर बुलाया। वहां उसके साथी साहिल कन्नौजिया और रोहित कन्नौजिया ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद कृष्णा ने जान से मारने की नीयत से कौशल की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में कौशल खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा।
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घटना के समय कौशल की पत्नी भी मौके पर मौजूद थी। पति को गंभीर रूप से घायल देखकर वह सहम गई। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ चौरीचौरा कुंदन सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।