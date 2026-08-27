Gorakhpur News: नीतीश के गोल से गोरखपुर बना मंडल चैंपियन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोरखपुर। माध्यमिक विद्यालयी मंडल स्तरीय 19 वर्षीय बालक वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में शनिवार को गोरखपुर ने देवरिया को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। एमजी इंटर कॉलेज के आयोजकत्व में एमपी इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर खेले गए मुकाबले में गोरखपुर की ओर से प्रतीक मद्धेशिया और नीतीश ने गोल किए।30-30 मिनट के दो हाफ के मुकाबले में दोनों टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। 10वें मिनट में देवरिया के डिफेंडर के हाथ से गेंद टकराने पर गोरखपुर को पेनाल्टी मिली। सेंटर हाफ प्रतीक मद्धेशिया ने पेनाल्टी को गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। 27वें मिनट में स्ट्राइकर नीतीश ने शानदार एकल प्रयास से दूसरा गोल कर बढ़त 2-0 कर दी।मध्यांतर के बाद देवरिया ने छोटे-छोटे पास के जरिये दबाव बनाया। इसी दौरान गोरखपुर के डिफेंडर सारांश, शौर्य और गोलकीपर आयुष के बीच तालमेल की कमी का फायदा उठाकर देवरिया के स्ट्राइकर ने गोल कर अंतर 2-1 कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई और गोल नहीं हुआ। गोरखपुर ने 2-1 से मुकाबला जीत लिया।फाइनल मुकाबले का उद्घाटन भारतीय कुश्ती टीम के प्रशिक्षक एवं पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी चंद्र विजय सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। गोरखपुर मंडल की टीम अब प्रदेशीय प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेगी।आयोजक एमजी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. नीरज श्रीवास्तव ने अतिथियों के प्रति आभार जताया। संचालन विवेकानंद मिश्र और अजय श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र मिश्रा, मंडलीय क्रीड़ा सचिव डॉ. अरुणेंद्र राय, केके यादव, मुरलीधर त्रिपाठी, अभय प्रताप सिंह, आलोक श्रीवास्तव आदि माैजूद रहे।