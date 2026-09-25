Gorakhpur News: भक्ति में खलल... सेहत पर आफत डीजे का शोर बन रहा बीमारी का कारण

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नागरिकों का कहना है कि पहले गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और जयकारों के साथ शांतिपूर्वक होता था। अब डीजे के तेज शोर ने माहौल बदल दिया है। कई घरों में हृदय रोगी, बुजुर्ग और अन्य बीमार लोग हैं, जिनके लिए तेज आवाज परेशानी बढ़ा सकती है। विज्ञापन

नागरिकों का कहना है कि पहले गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और जयकारों के साथ शांतिपूर्वक होता था। अब डीजे के तेज शोर ने माहौल बदल दिया है। कई घरों में हृदय रोगी, बुजुर्ग और अन्य बीमार लोग हैं, जिनके लिए तेज आवाज परेशानी बढ़ा सकती है।

गोरखपुर। त्योहारों और विभिन्न आयोजनों में तेज आवाज में बजने वाले डीजे का शोर अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। खासकर बीमार और बुजुर्गों के साथ उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर शहर में तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कई नागरिकों ने तेज आवाज में डीजे बजाने के बजाय परंपरागत तरीके से जयकारों के बीच शांतिपूर्वक विसर्जन कराने की मांग की है।