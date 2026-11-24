कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की आस्था के बीच घाटों पर गंदगी और कीचड़ की समस्या सामने आई। श्रद्धालुओं ने नदी में गंदगी और कीचड़ के बीच स्नान करने के बजाय नदी से जल भरा और कुछ दूर जाकर स्नान किया। इससे घाटों की साफ-सफाई और व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। श्रद्धालु संतोष तिवारी ने बताया कि कीचड़ हो जाने से गंदगी हो गई जिससे नदी से जल लेकर कुछ दूरी पर परिवार वालों को स्नान कराया गया।