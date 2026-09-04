Gorakhpur News: बोनस की गणना सीमा 21 हजार करने की मांग

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गोरखपुर। उत्पादकता आधारित बोनस को लेकर एनएफआईआर ने बोनस की गणना सीमा सात हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने और 78 दिनों से अधिक बोनस देने की मांग की है। एनएफआईआर के अनुसार रेलवे में 12 वर्षों से बोनस की गणना सात हजार रुपये मासिक वेतन सीमा पर हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से सीमा 21 हजार रुपये किए जाने के बाद रेलवे कर्मचारियों को इसका लाभ देने की मांग की गई है। महासंघ ने कहा कि वर्ष 2025-26 में रेल कर्मचारियों के प्रयास से माल ढुलाई और परिचालन क्षमता में सुधार हुआ है।