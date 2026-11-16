Gorakhpur News: किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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पुलिस के अनुसार, बांसगांव थाना क्षेत्र निवासी साधु मौर्य की बेटी शिवांगी (17) गोरखनाथ के यादव टोला में अपने मामा पिंटू कुशवाहा के यहां रहती थी। 14 नवंबर को मामा ने यूपी-112 पर फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद जटेपुर उत्तरी चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम हैंगिंग यानी मृत्यु से पहले फंदा लगने की पुष्टि हुई है। संवाद