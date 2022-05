{"_id":"628c5ef783d50d634d6f9bc6","slug":"dead-body-of-missing-youth-found-in-rapti-river-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: घर से लापता युवक का राप्ती नदी में मिला शव, हत्या का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 24 May 2022 09:58 AM IST