Gorakhpur News: सूर्यकुंड धाम में डांडिया की धूम, गरबा की थाप पर झूमीं महिलाएं

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कार्यक्रम का शुभारंभ नारी शक्ति की अध्यक्ष अर्चना शर्मा, सपना लखमानी और नीतू श्रीवास्तव ने माता की चौकी पर पूजा-अर्चना और दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना और महाआरती की गई। महाआरती के बाद पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं और युवतियों ने गरबा और डांडिया नृत्य की शुरुआत की।कार्यक्रम का नेतृत्व सूर्यकुंड धाम आंदोलन के संस्थापक एवं सूर्यकुंड धाम विकास समिति के संयोजक संतोष मणि त्रिपाठी और नारी शक्ति की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का संचालन मदन राजभर ने किया। इस अवसर पर कनकलता मिश्रा, पलक सिंह, रीमा यादव, रंजना सिंह, दिव्या, मुस्कान, अद्विका सिंह, नित्या त्रिपाठी आदि मौजूद रहीं।