{"_id":"62735942e7366f06a71a79e0","slug":"cyber-cell-got-back-1-20-lakh-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: साइबर सेल ने वापस कराए 1.20 लाख, लॉटरी के नाम पर जालसाजों ने की थी ठगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 05 May 2022 10:27 AM IST