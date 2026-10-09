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Gorakhpur News: विरासत गलियारा में अतिक्रमण पर सख्ती, हटवाए ठेले

Fri, 09 Oct 2026 03:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 09 Oct 2026 03:10 AM IST
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Crackdown on encroachment in the heritage corridor; pushcarts removed.
- फुटपाथ खाली कराने के साथ वाहनों के चालान
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गोरखपुर। विरासत गलियारा क्षेत्र में फुटपाथ पर अतिक्रमण और सड़क पर अवैध पार्किंग के खिलाफ नगर निगम और राजघाट पुलिस ने अभियान चलाया। पांडेयहाता क्षेत्र में पुलिस व नगर निगम की टीम ने पैदल गश्त कर दुकानदारों को फुटपाथ खाली रखने की चेतावनी दी। अनाउंसमेंट के जरिये भी लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस ने कहा कि फुटपाथ राहगीरों के आवागमन के लिए है। दोबारा अतिक्रमण मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।


सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के चालान भी किए गए। वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करने की हिदायत दी गई। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि नगर निगम की टीम की ओर से भी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाया गया और अवैध रूप से खड़े वाहनों के चालान भी किए गए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और दोबारा अतिक्रमण मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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