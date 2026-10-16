Gorakhpur News: शिक्षक एमएमलसी चुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

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गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए मतदान 23 अक्तूबर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, यह मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक चलेगा। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने इस संबंध में जानकारी दी है। चुनाव से संबंधित सुझावों और शिकायतों के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 29 सितंबर से कार्यरत है। इसे आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के सभागार के बगल में बड़े ऑडिटोरियम में बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 0551-2343872 है। यह 22 अक्तूबर को सुबह छह बजे से 23 अक्तूबर को शाम सात बजे तक कार्यशील रहेगा। मतदाता और अन्य संबंधित व्यक्ति अपनी शिकायतें या सुझाव यहां दर्ज करा सकते हैं।