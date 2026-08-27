Gorakhpur News: अभिषेक दत्त का एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत

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अभिषेक दत्त ने भाजपा सरकारों के जनविरोधी कार्यों के प्रति जनता को सचेत करने का आह्वान किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री डॉ. सैय्यद जमाल, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद, देवरिया के जिलाध्यक्ष विजय शेखर मल्ल, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुयश मणि और तौकीर आलम आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

अभिषेक दत्त ने भाजपा सरकारों के जनविरोधी कार्यों के प्रति जनता को सचेत करने का आह्वान किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री डॉ. सैय्यद जमाल, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद, देवरिया के जिलाध्यक्ष विजय शेखर मल्ल, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुयश मणि और तौकीर आलम आदि मौजूद रहे।

गोरखपुर। देवरिया-कुशीनगर के संगठनात्मक भ्रमण के लिए एयरपोर्ट पहुंचे एआईसीसी के सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी अभिषेक दत्त का कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।