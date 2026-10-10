Gorakhpur News: फर्नीचर गोदाम में आग से नुकसान, तौकीर आलम से मिले कांग्रेस नेता

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गोरखपुर। कोतवाली क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं पीसीसी सदस्य तौकीर आलम के फर्नीचर गोदाम में आग लगने से हुए नुकसान के बाद शुक्रवार को पार्टी नेताओं ने उनसे मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। पूर्व प्रदेश महासचिव डॉ. सैयद जमाल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने घटना पर दुख जताते हुए भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है।बताया गया कि बृहस्पतिवार रात गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया था। घटना के बाद तौकीर आलम को हुए नुकसान पर कांग्रेस नेताओं ने संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस संकट की घड़ी में उन्हें अकेला नहीं पड़ने देगी।प्रतिनिधिमंडल में स्नेहलता गौतम, अनवर हुसैन, संतोष प्रताप सिंह, पंकज पासवान, संदीप गोरखपुरी, संपूर्णानंद, सतीश एडवोकेट, जितेंद्र बौद्ध, राजेश पासवान, अशोक कश्यप, संजय सिंह, राजकुमार पासी आदि कांग्रेस नेता मौजूद रहे।