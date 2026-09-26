Gorakhpur News: जलभराव की समस्या पर नगर आयुक्त से मिले समिति पदाधिकारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। विष्णुपुरम उत्थान समिति वार्ड नंबर 64 के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को नगर आयुक्त से मुलाकात कर वार्ड की समस्याओं पर चर्चा की। समिति अध्यक्ष शेषनाथ सोनी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने गली नंबर 18 में जलभराव से हो रही परेशानी की जानकारी नगर आयुक्त को दी और समस्या से संबंधित वीडियो भी दिखाया। नगर आयुक्त ने समस्या को गंभीरता से समझते हुए संबंधित अधिनस्थ को तत्काल इसका एस्टीमेट तैयार कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सचिव देवानंद मणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष दिनेशचंद्र शुक्ल, रणजीत सिंह, जितेंद्र सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन