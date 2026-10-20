गोरखपुर: विजयादशमी पर राम जन्मभूमि का जिक्र, सीएम योगी बोले- 500 साल पहले हुआ था अन्याय
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Tue, 20 Oct 2026 06:46 PM IST
सार
सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि के बाद विजयादशमी सनातन धर्म का महापर्व है। हजारों वर्ष पहले अयोध्या में राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में श्रीहरि विष्णु ने जन्म लेकर अन्याय और अधर्म के खिलाफ शंखनाद किया था।
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विस्तार
विजयादशमी के पावन अवसर पर भगवान श्रीराम का राजतिलक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए विजयादशमी की बधाई दी।
सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि के बाद विजयादशमी सनातन धर्म का महापर्व है। हजारों वर्ष पहले अयोध्या में राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में श्रीहरि विष्णु ने जन्म लेकर अन्याय और अधर्म के खिलाफ शंखनाद किया था।
उन्होंने कहा कि दुनिया में आक्रमणकारियों ने कई देशों की संस्कृतियों को नष्ट कर दिया, जो धीरे-धीरे लुप्त हो गईं। करीब 500 वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मभूमि भी अन्याय का शिकार बनी थी। लेकिन श्रीराम ने अन्याय के खिलाफ जो संकल्प लिया था, उसे पूरा किया और धरती से राक्षसों का समूल नाश किया।
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सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि के बाद विजयादशमी सनातन धर्म का महापर्व है। हजारों वर्ष पहले अयोध्या में राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में श्रीहरि विष्णु ने जन्म लेकर अन्याय और अधर्म के खिलाफ शंखनाद किया था।
उन्होंने कहा कि दुनिया में आक्रमणकारियों ने कई देशों की संस्कृतियों को नष्ट कर दिया, जो धीरे-धीरे लुप्त हो गईं। करीब 500 वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जन्मभूमि भी अन्याय का शिकार बनी थी। लेकिन श्रीराम ने अन्याय के खिलाफ जो संकल्प लिया था, उसे पूरा किया और धरती से राक्षसों का समूल नाश किया।
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