Gorakhpur News: समाजसेवी परमेश्वर प्रसाद को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

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गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजसेवी एवं आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे परमेश्वर प्रसाद के रेती चौक स्थित आवास (रामप्रसाद ऑप्टिशियन) पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।मुख्यमंत्री बुधवार शाम स्वर्गीय परमेश्वर प्रसाद के रेती चौक स्थित आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने स्मृतिशेष परमेश्वर प्रसाद के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और महायोगी गुरु गोरखनाथ से दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने परमेश्वर प्रसाद के पुत्र प्रदीप और अन्य परिजनों से आत्मीयता से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। ब्यूरो