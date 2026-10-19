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विजयादशमी पर सीएम योगी की अपील: उत्साह के साथ सुरक्षा और अनुशासन का रखें ध्यान, कुरीतियों के खिलाफ लें संकल्प

Mon, 19 Oct 2026 01:33 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 19 Oct 2026 01:33 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील की कि त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा को लेकर लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि सभी आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में होने चाहिए। 

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CM Yogi Appeals for Safe and Peaceful Dussehra Celebrations
विजयादशमी पर सीएम योगी की अपील - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र और विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए त्योहार शांति, सौहार्द और अनुशासन के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विजयादशमी अधर्म, असत्य और अन्याय पर धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक है। त्योहार के उल्लास के बीच सुरक्षा और अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी के मद्देनजर प्रदेशभर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामलीला के आयोजनों और रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतला दहन कार्यक्रमों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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उत्सव के दौरान सुरक्षा की न करें अनदेखी
मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से अपील की कि त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा को लेकर लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि सभी आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में होने चाहिए। इसके लिए नागरिकों को भी अनुशासन बनाए रखने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की जरूरत है।

नशा और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों के खिलाफ लें संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व जीवन और समाज की बुराइयों को दूर करने का संदेश देता है। समाज में नशा, भ्रष्टाचार, अराजकता, असुरक्षा और आतंकवाद जैसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।


उन्होंने समाज की एकता को कमजोर करने की कोशिश करने वाले विघटनकारी और अराजक तत्वों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी के अवसर पर सभी को सामाजिक बुराइयों को दूर करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए।

 

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