गोरखपुर: किचेन में लीक कर रहा था गैस सिलिंडर, आग लगने से एक ही परिवार के पांच लोग झुलसे, दो की हालत गंभीर

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जानकारी के अनुसार, हुमायूंपुर दक्षिणी निवासी कृष्णा चौधरी के मकान में गैस सिलिंडर में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से परिवार के पांच सदस्य झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। झुलसने वालों में कृष्णा चौधरी (75), उनके बेटे राजकुमार चौधरी (45), पत्नी नीला देवी (70), मनीषा (50) और राजकुमार के बेटे सचिन चौधरी (20) शामिल हैं। बताया गया कि सिलिंडर में लीकेज के बाद आग लग गई। थोड़ी देर में इसपर काबू पा लिया गया।राजकुमार चौधरी और नीला देवी की हालत गंभीर है। चिकित्सकों के अनुसार, दोनों को कुछ दिन तक अस्पताल में उपचार की जरूरत है। वहीं, अन्य तीन लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत स्थिर है।