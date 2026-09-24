Gorakhpur News: सीएम ने लिया गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद, गूंजे वैदिक मंत्र
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:38 AM IST
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गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर बुधवार को सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया। याेगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पुरोहितों के वैदिक मंत्रोचारण के बीच गुरु गोरक्षनाथ की पूजा-अर्चना की। इसके साथ ही हाथ जोड़कर गुरु गोरक्षनाथ से लोक कल्याण की कामना की। इसके बाद वह अपने गुरु ब्रम्हलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर गए जहां उन्होंने ब्रम्हलीन महंत अवेद्यनाथ को तिलक लगाया, माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लिया।
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