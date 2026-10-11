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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   CM expresses grief over the demise of Harish Dwivedi's mother.

Gorakhpur News: हरीश द्विवेदी की मां के निधन पर सीएम ने शोक जताया

Sun, 11 Oct 2026 03:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:08 AM IST
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CM expresses grief over the demise of Harish Dwivedi's mother.
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। शोक जताने वालों में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह, भाजपा नेता विनोद राय, अशोक सिंह, सत्येंद्र सिन्हा, सतीश द्विवेदी, विधायक अभय सिंह, राजेश पांडेय आदि शामिल रहे।
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