Gorakhpur News: हरीश द्विवेदी की मां के निधन पर सीएम ने शोक जताया

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गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। शोक जताने वालों में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह, भाजपा नेता विनोद राय, अशोक सिंह, सत्येंद्र सिन्हा, सतीश द्विवेदी, विधायक अभय सिंह, राजेश पांडेय आदि शामिल रहे।