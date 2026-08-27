Gorakhpur News: विवाद में एचटी लाइन पर फेंका कपड़ा, ट्रिपिंग से एक हजार घरों की बिजली गुल
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 27 Aug 2026 02:45 AM IST
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- रामजानकी नगर फीडर की इनकमिंग ट्रिप होने से शिवपुरी कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में अंधेरा
- दो घंटे बाद तार से कपड़ा हटाकर बिजली आपूर्ति की गई बहाल
गोरखपुर। रामजानकी नगर क्षेत्र में मंगलवार रात दंपती के बीच नशे के लिए हुए आपसी विवाद में नशे की हालत में पति ने एचटी लाइन के तार पर कपड़ा फेंक दिया। इनकमिंग ट्रिप के चलते रात नौ बजे रामजानकी नगर फीडर से जुड़े शिवपुरी कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों की करीब एक हजार घरों की बिजली गुल हो गई। करीब दो घंटे बाद रात 11 बजे बिजलीकर्मियों के कपड़ा हटाने के बाद आपूर्ति बहाल हुई।
राप्तीनगर के सहायक अभियंता सत्येंद्र कुमार ने बताया कि दंपती के बीच नशे को लेकर हुए आपसी विवाद में 11 केवी लाइन पर कपड़ा फेंका गया था। कपड़ा तार में फंसने से फीडर ट्रिप हो गया। तार से कपड़ा हटाने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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- दो घंटे बाद तार से कपड़ा हटाकर बिजली आपूर्ति की गई बहाल
गोरखपुर। रामजानकी नगर क्षेत्र में मंगलवार रात दंपती के बीच नशे के लिए हुए आपसी विवाद में नशे की हालत में पति ने एचटी लाइन के तार पर कपड़ा फेंक दिया। इनकमिंग ट्रिप के चलते रात नौ बजे रामजानकी नगर फीडर से जुड़े शिवपुरी कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों की करीब एक हजार घरों की बिजली गुल हो गई। करीब दो घंटे बाद रात 11 बजे बिजलीकर्मियों के कपड़ा हटाने के बाद आपूर्ति बहाल हुई।
राप्तीनगर के सहायक अभियंता सत्येंद्र कुमार ने बताया कि दंपती के बीच नशे को लेकर हुए आपसी विवाद में 11 केवी लाइन पर कपड़ा फेंका गया था। कपड़ा तार में फंसने से फीडर ट्रिप हो गया। तार से कपड़ा हटाने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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