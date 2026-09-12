Gorakhpur News: ह्यूम पाइप में चैंबर बनाकर करें नालियों की सफाई

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बुद्ध विहार कमर्शियल कॉलोनी के निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क पर जलभराव की समस्या बताई। नगर आयुक्त ने अवर अभियंता अवनीश भारती और सफाई निरीक्षक राजेंद्र कुमार को कॉलोनी की सभी नालियों की सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क पर बने क्रॉस और ह्यूम पाइप में चैंबर बनाकर सफाई शुरू कराने को भी कहा। एसबीआई बैंक के बगल से सीएम ग्रिड की सड़क प्रस्तावित होने के कारण जलनिकासी की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अग्रवाल मार्बल्स के सामने पार्किंग की जमीन का निरीक्षण करते हुए नगर आयुक्त ने वहां मिट्टी की सोलिंग कराकर खड़ंजा लगवाने के निर्देश दिए। इसके बाद रामगढ़ थाना के सामने निर्माणाधीन कचरा स्थानांतरण केंद्र और सफाई वाहनों के पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बाउंड्रीवाल का निर्माण समय से पूरा कराने को कहा।वार्ड 37 भरवलिया में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 50.04 लाख रुपये की लागत से बन रहे बड़े नलकूप का निरीक्षण करते हुए नगर आयुक्त ने इसे जल्द चालू कराने के निर्देश दिए। नलकूप शुरू होने पर करीब 800 घरों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। बुद्ध विहार पार्ट-ए और पार्ट-बी में पेयजल पाइपलाइन विस्तार, नलकूप और ओवरहेड टैंक की मरम्मत के कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने घरेलू कनेक्शन में एमएस क्लैंप की जगह एचडीपीई क्लैंप लगाने के निर्देश दिए। कार्य पूरा होने के बाद करीब 1,200 घरों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी।निरीक्षण के दौरान पार्षद अजय राय, मुख्य अभियंता अमित शर्मा, सहायक अभियंता जलकल राकेश यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।