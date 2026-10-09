Gorakhpur News: करंट की चपेट में आने से 11वीं के छात्र की मौत

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दिव्यांश पुत्र राजन तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। परिजनों के अनुसार स्कूल से घर लौटने के बाद उसने भोजन किया और अपने कमरे में पढ़ने चला गया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था।काफी देर तक कमरे से कोई आवाज नहीं आने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। आवाज देने पर भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर दिव्यांश फर्राटा पंखे में उतरे करंट की चपेट में मिला।परिजन आनन-फानन में दिव्यांश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठर्रापार लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।छात्र की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। उनका रो-रो कर बुरा हाल है। सहजनवां थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।