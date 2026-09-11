Gorakhpur News: अधिशासी अभियंता के विरुद्ध सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने खोला मोर्चा

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गोरखपुर। सिंचाई निर्माण खंड सिद्धार्थनगर में तैनात अधिशासी अभियंता सतीश कुमार के विरुद्ध सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने ने मोर्चा खोल दिया है। इंजीनियर्स संघ का आरोप है कि अधिशासी अभियंता शासनादेश की अवहेलना करते हैं। इस लिए उनके विरुद्ध जारी संघर्ष सप्ताह के चौथे दिवस को जनजागरण दिवस के रूप में मनाते हुए पूर्वी क्षेत्र के पदाधिकारीगण व सदस्यों ने कार्रवाई की मांग की है।अधिशासी अभियंता की कार्य प्रणाली को लेकर संघ की ओर से पूर्व में भी विभाग के उच्चाधिकारियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया जा चुका है। विभागीय आदेशों व शासनादेशों की कथित अवहेलना, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाढ़ कार्य (4711 कैपिटल) में कार्य आवंटन संबंधित अनियमितता, राज राजकीय कक्ष को एक वर्ष से अधिक समय तक बंद रखना और बैक डेट में में पत्राचार/अभिलेख तैयार व उच्चाधिकारियों व कार्मिकों को भ्रमित करने का कार्य उनकी ओर से किया गया।