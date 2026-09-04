Gorakhpur News: जन्माष्टमी पर बच्चों ने पेश की कृष्ण की बाल लीलाएं

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कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्रीकृष्ण की आराधना और दीप प्रज्ज्वलन से हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय के समन्वयक शिशिर पांडेय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानाचार्या पूजा मिश्रा ने विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन प्रेम, सत्य, कर्म और अनुशासन की सीख देता है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में मदद करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर में जय श्रीकृष्ण के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। विज्ञापन

कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्रीकृष्ण की आराधना और दीप प्रज्ज्वलन से हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय के समन्वयक शिशिर पांडेय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानाचार्या पूजा मिश्रा ने विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन प्रेम, सत्य, कर्म और अनुशासन की सीख देता है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में मदद करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर में जय श्रीकृष्ण के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया।

गोरखपुर। रुद्रपुर-कुसम्ही स्थित माउंट लिटेरा जी स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने श्रीकृष्ण और राधा का रूप धारण कर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रस्तुतियों से विद्यालय परिसर भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में नन्हे विद्यार्थी श्रीकृष्ण और राधा के रूप में सजकर पहुंचे। बच्चों ने नृत्य, भजन और श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं की प्रस्तुति दी। गोकुल की संस्कृति और राधा-कृष्ण के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम को अभिभावकों और शिक्षकों ने सराहा।