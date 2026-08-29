जनता दर्शन: सीएम योगी ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं, बोले- सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने विभिन्न जिलों से आए करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता और शीघ्रता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने हर पात्र व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा। उन्होंने जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। जमीन कब्जाने वाले भू माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सियों पर बैठे लोगों तक खुद जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने सभी प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित किया। मुख्यमंत्री ने त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि हर पीड़ित की समस्या का पारदर्शी समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में भी शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद मांगने आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने प्रशासन को जरूरतमंदों के उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराने को कहा। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी।पारिवारिक विवादों के मामलों में मुख्यमंत्री ने संबंधित पक्षों के बीच संवाद कराने की पहल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में गोसेवा भी की और गायों को गुड़-पूड़ी खिलाई।