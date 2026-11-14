छठ महापर्व : खरना आज, शाम से शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

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आचार्य पंडित ऋषि मुनि दीक्षित ने बताया कि खरना के दिन शनिवार को व्रती महिलाएं सुबह से उपवास रखेंगी। शाम को स्नान और पूजा के बाद भगवान सूर्य और छठ माता को प्रसाद अर्पित किया जाएगा। इसके बाद गुड़ की खीर, रोटी और अन्य पारंपरिक प्रसाद ग्रहण करेंगी। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। इस दौरान शाम से ही व्रती महिलाएं अन्न और जल दोनों का त्याग कर देंगी।पंडित विकास मालवीय ने बताया कि रविवार 15 नवंबर को कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को शाम 5:24 बजे अर्घ्य देंगी। इस दिन रविवार और षष्ठी का संयोग होने के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवियोग भी रहेगा। इन योगों में सूर्य उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। सोमवार 16 नवंबर को सुबह 6:37 बजे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा। अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं पारण कर व्रत पूरा करेंगी। छठ पर्व में भगवान सूर्य के साथ षष्ठी माता की उपासना की जाती है।