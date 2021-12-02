Gorakhpur News: हादसे के बाद मची अफरा-तफरी, गुंबद के नीचे बैठने से डरने लगे लोग

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हादसे के बाद घाट पर मौजूद लोगों में गुंबदों को लेकर डर का माहौल बन गया। बारिश होने पर जिन स्थानों पर लोग पहले आसानी से बैठकर पानी से बचते थे, वहां अब लोग जाने से भी कतरा रहे हैं। स्थानीय दिनेश कहना है कि बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान की तलाश में लोग अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों के नीचे बैठ जाते हैं। लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। अरविंद ने कहा कि निर्माण कार्य की भी जांच होनी चाहिए।अधिवक्ता ने की खुदकुशी की कोशिशजिला अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर अधिवक्ता जब प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। उसी दौरान एक अधिवक्ता ने खुदकुशी की कोशिश की। वह बाइक के पास आया पेट्रोल निकालकर अभी अपने ऊपर डालने ही वाला था कि पुलिस ने उसे पकड़कर रोक दिया। इसके बाद उसे समझाकर शांत कराया।शव पहुंचते ही मचा कोहराम, बेटे के आने का इंतजारअधिवक्ता आलोक अस्थाना का शव रविवार देर शाम घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी शालिनी अस्थाना और बेटी सिद्धि का रो-रोकर बुरा हाल था। परिजन और रिश्तेदार उन्हें ढांढस बंधाते रहे। परिजन के मुताबिक, आलोक का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। उनका बेटा आदित्य एनआईटी पंजाब में बीटेक कर रहा है। उसके आने का इंतजार किया जा रहा है। बेटे के पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।इलाज न करने का आरोपशालिनी अस्थाना ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि सदर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। सीएमओ ने कहा कि ''''यहां रोज 10 लोग मरते हैं, एक और मर जाएगा तो क्या हो जाएगा।'''' एक घंटे तक एंबुलेंस भी नहीं मिली। पत्नी ने तहरीर में कहा है कि जानबूझकर इलाज न करने से उनके पति की मौत हुई है।