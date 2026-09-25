Gorakhpur News: गलत चालान की शिकायतों पर जांच के बाद निरस्त होता है चालान

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ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, कुछ मामलों में वाहन एक स्थान पर होने के बावजूद दूसरे स्थान का चालान कटने की शिकायत मिलती है। वहीं, घर पर खड़े वाहन का चालान कटने के मामले भी सामने आते हैं। जांच के दौरान चालान से जुड़े विवरण और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान किया जाता है। जांच में गलती मिलने पर चालान निरस्त कर दिया जाता है। इससे वाहन मालिक को गलत चालान के भुगतान या उसके निस्तारण के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि गलत चालान की शिकायतों पर नियमानुसार जांच की जाती है। गलती मिलने पर चालान निरस्त कर दिया जाता है। वाहन मालिक चालान में त्रुटि होने पर ट्रैफिक पुलिस के पास प्रार्थना पत्र देकर शिकायत कर सकते हैं।