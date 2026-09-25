यूपी: बिना परमिशन होर्डिंग लगाने पर एनएसयूआई नेता पर केस, नगर निगम की तहरीर पर कैंट थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

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छात्रसंघ चौराहा समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के खिलाफ कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगर निगम के अपर आयुक्त प्रमोद कुमार की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। विज्ञापन

नगर निगम की ओर से शुक्रवार को कैंट थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि एनएसयूआई छात्र नेता आदित्य शुक्ला ने गोरखपुर विश्वविद्यालय, छात्रसंघ चौराहा समेत शहर के अन्य स्थानों पर नगर निगम से अनुमति लिए बिना कई होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए हैं। शिकायत में इन होर्डिंग को आपत्तिजनक बताते हुए संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।

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नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक शहर में होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने से शहर की सुंदरता प्रभावित होने के साथ यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाती है।

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