Gorakhpur News: छात्रा से छेड़खानी और मारपीट के आरोप में आठ पर रिपोर्ट

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तहरीर के अनुसार 14 वर्षीय छात्रा 22 अप्रैल की सुबह साइकिल से स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। घर पहुंचकर छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद और बढ़ गया और मारपीट व धमकी के आरोप लगे। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली। थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि आरोपी गुड्डी देवी, रिंकी देवी, कामू देवी, विद्यावती देवी, सरिता देवी, विपता देवी, कैलाश निषाद समेत आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।