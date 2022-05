{"_id":"628dc744cee0bb5dc952dc1a","slug":"bus-going-from-bihar-to-delhi-overturns-12-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"Accident news: बिहार से दिल्ली जा रही बस पलटी, 12 घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 25 May 2022 11:35 AM IST