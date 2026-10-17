Gorakhpur News: त्योहारी सीजन में चमका सराफा बाजार, धनतेरस-दीवाली से सहालग तक रहेगा उछाल

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सोने का रेट इस समय आम दिनों की तुलना में कुछ कम हुआ है, जिससे सोने को बचत के तौर पर देखने वाले ग्राहक अवसर का लाभ उठाने दुकानों पर आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। वहीं शादी-विवाह के नजरिए से खरीदारी करने के इच्छुक ग्राहक सोने के दाम और गिरने का इंतजार भी कर रहे हैं।मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एक सराफा प्रतिष्ठान पर सेना में काम करने वाले ग्राहकों को विशेष छूट दी जा रही है। साथ ही प्राइस लॉक करने का भी ऑफर दिया जा रहा है। व्यापारियों में आगामी धनतेरस-दिवाली और सहालग को लेकर भी काफी उत्साह है। अच्छे कारोबार की उम्मीद में तरह-तरह की तैयारियां की गई हैं।बाजार में आई रौनक के बीच ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। पार्क रोड स्थित एक प्रमुख सराफा प्रतिष्ठान पर ग्राहकों को ज्वेलरी के लिए प्राइस प्रोटेक्शन ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें पसंद किए गए गहने की लागत का 25 प्रतिशत मूल्य जमा करके धनतेरस में शेष राशि देकर डिलीवरी ली जा सकती है। साथ ही मूल्य बढ़ जाने के बावजूद बुकिंग किए गए गहने के लिए बढ़ा हुआ पैसा नहीं देना पड़ेगा और दाम कम हो जाने पर कम हुई कीमत पर ही डिलीवरी ली जा सकती है। दोनों स्थितियों में ग्राहक का ही फायदा बताया जा रहा है। इसी तरह एक प्रतिष्ठान पर जल-थल और वायुसेना कर्मियों को विशेष छूट देने की बात कही गई है। कुछ सराफा व्यापारी ज्वेलरी की खरीद पर कूपन दे रहे हैं, लॉटरी के माध्यम से विजेता ग्राहकों को स्कूटी और कार ऑफर किए जा रहे हैं।