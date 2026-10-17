Gorakhpur News: पारिवारिक विवाद में बहनोई ने साले का सिर फोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 03:20 AM IST
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भटहट। गुलरिहा थाना क्षेत्र के बासस्थान मंदिर के पास शुक्रवार को पारिवारिक विवाद में बहनोई ने साले के सिर पर हमला कर दिया। इससे उसका सिर फट गया। घायल ने खपड़हवा पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उसकी तहरीर पर आरोपी बहनोई के खिलाफ संबंधित धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, जंगल टिकरिया निवासी गुलशन गुप्ता बासस्थान में रहकर एक कंपनी में खाना बनाता है। उसका बहनोई संजय गुप्ता पीपीगंज क्षेत्र का निवासी है। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि संजय अपने बेटे को साथ ले जाना चाहता है, जबकि गुलशन चाहता है कि भांजा अपनी मां के साथ रहे। इसी बात को लेकर शुक्रवार को बासस्थान मंदिर के पास साले और बहनोई के बीच कहासुनी होने लगी।
आरोप है कि इसी दौरान संजय ने किसी भारी वस्तु से गुलशन के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। घटना के बाद घायल ने पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत की। थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, जंगल टिकरिया निवासी गुलशन गुप्ता बासस्थान में रहकर एक कंपनी में खाना बनाता है। उसका बहनोई संजय गुप्ता पीपीगंज क्षेत्र का निवासी है। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि संजय अपने बेटे को साथ ले जाना चाहता है, जबकि गुलशन चाहता है कि भांजा अपनी मां के साथ रहे। इसी बात को लेकर शुक्रवार को बासस्थान मंदिर के पास साले और बहनोई के बीच कहासुनी होने लगी।
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आरोप है कि इसी दौरान संजय ने किसी भारी वस्तु से गुलशन के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। घटना के बाद घायल ने पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत की। थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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