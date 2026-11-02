भाजपा का शक्ति प्रदर्शन: राहुल के जवाब में गोरखपुर में पदयात्रा निकालेंगे नितिन नवीन, सीएम योगी भी होंगे शामिल
प्रदेश महामंत्री और यात्रा प्रभारी दिलीप पटेल ने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह पदयात्रा जनता के बीच सच पहुंचाने का संकल्प है। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था को लेकर विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे सवालों का जवाब जनता इस पदयात्रा के माध्यम से देगी।
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कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ओर से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने और जनता को गुमराह करने के विरोध में भाजपा प्रदेशभर में तीन दिवसीय शांति पदयात्रा निकालेगी। पार्टी ने इसे 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' नाम दिया है। अभियान के तहत चार नवंबर को गोरखपुर में होने वाली पदयात्रा का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। भाजपा ने गोरखपुर क्षेत्र से करीब 40 हजार कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है।रविवार को एनेक्सी भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और जनता के मन में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान और उसकी संस्थाओं की मर्यादा व सम्मान भी जरूरी है।
पंकज चौधरी ने साधा निशाना
पंकज चौधरी ने कांग्रेस की रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 लाख लोगों के जुटने की घोषणा की गई थी, लेकिन उनके आकलन के अनुसार 25 से 30 हजार लोग ही पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ लोगों को दिल्ली में जुटाकर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि पूरा देश उसके साथ है। भाजपा पदयात्रा के जरिए संदेश देगी कि देश के नागरिक संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं।
12 जिलों के पदाधिकारियों ने की तैयारियों की समीक्षा
पदयात्रा की तैयारियों को लेकर रविवार को भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक हुई। इसमें गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों के पदाधिकारी, सांसद और विधायक शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कार्यकर्ताओं से हर मंडल, बूथ और घर तक पहुंचकर लोगों को अभियान से जोड़ने का आह्वान किया।
प्रदेश महामंत्री और यात्रा प्रभारी दिलीप पटेल ने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह पदयात्रा जनता के बीच सच पहुंचाने का संकल्प है। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था को लेकर विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे सवालों का जवाब जनता इस पदयात्रा के माध्यम से देगी।