भाजपा का शक्ति प्रदर्शन: राहुल के जवाब में गोरखपुर में पदयात्रा निकालेंगे नितिन नवीन, सीएम योगी भी होंगे शामिल

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ओर से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने और जनता को गुमराह करने के विरोध में भाजपा प्रदेशभर में तीन दिवसीय शांति पदयात्रा निकालेगी। पार्टी ने इसे 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' नाम दिया है। अभियान के तहत चार नवंबर को गोरखपुर में होने वाली पदयात्रा का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। भाजपा ने गोरखपुर क्षेत्र से करीब 40 हजार कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है।रविवार को एनेक्सी भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और जनता के मन में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान और उसकी संस्थाओं की मर्यादा व सम्मान भी जरूरी है।

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