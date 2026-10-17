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Gorakhpur News: भाजपा का शिक्षक विधान परिषद चुनाव में व्यक्तिगत संपर्क पर जोर

Sat, 17 Oct 2026 03:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 03:07 AM IST
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BJP emphasizes personal outreach in Teachers' Legislative Council elections
गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश सह प्रभारी प्रदीप वर्मा ने शुक्रवार को गोरखपुर में एक संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक में शिक्षक विधान परिषद चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। नेताओं ने शिक्षक मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को गति देने पर जोर दिया। यह बैठक भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय रानीडीहा में हुई। इसमें गोरखपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदेश सह प्रभारी प्रदीप वर्मा ने सांसदों और विधायकों को चुनाव की तकनीकी प्रक्रियाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मतदाताओं से सीधा संवाद और व्यक्तिगत संपर्क महत्वपूर्ण है। सभी जनप्रतिनिधि शिक्षक मतदाताओं तक पहुंचें और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करें। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि शिक्षक विधान परिषद का चुनाव समाज के प्रबुद्ध वर्ग से जुड़ा है।
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