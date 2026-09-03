Gorakhpur News: बाइक सवार बदमाश छात्रा से मोबाइल छीनकर भागे
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:29 AM IST
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- घर से 50 मीटर पहले सुनसान रास्ते पर वारदात, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
गोरखपुर। पिपराइच थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में बुधवार शाम बाइक सवार दो बदमाश 18 वर्षीय छात्रा से मोबाइल फोन छीनकर भाग निकले। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
गोविंदपुर निवासी मोहन सिंह की बेटी स्नेहा सिंह पिपराइच चुंगी तिराहे पर स्थित कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाई करती हैं। बुधवार को पढ़ाई खत्म करने के बाद वह ऑटो से उतरकर पैदल घर जा रही थी। घर से करीब 50 मीटर पहले सुनसान रास्ते पर वह मोबाइल पर बात कर रही थी। इसी दौरान पीछे से पल्सर बाइक सवार दो युवक पहुंचे। पीछे बैठे बदमाश ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से स्मार्टफोन छीन लिया। इसके बाद दोनों तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए भाग गए। अचानक हुई घटना से घबराई छात्रा घर पहुंचीं और परिजन को जानकारी दी। देर शाम पिता मोहन सिंह ने पिपराइच थाने पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
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गोरखपुर। पिपराइच थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में बुधवार शाम बाइक सवार दो बदमाश 18 वर्षीय छात्रा से मोबाइल फोन छीनकर भाग निकले। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
गोविंदपुर निवासी मोहन सिंह की बेटी स्नेहा सिंह पिपराइच चुंगी तिराहे पर स्थित कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाई करती हैं। बुधवार को पढ़ाई खत्म करने के बाद वह ऑटो से उतरकर पैदल घर जा रही थी। घर से करीब 50 मीटर पहले सुनसान रास्ते पर वह मोबाइल पर बात कर रही थी। इसी दौरान पीछे से पल्सर बाइक सवार दो युवक पहुंचे। पीछे बैठे बदमाश ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से स्मार्टफोन छीन लिया। इसके बाद दोनों तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए भाग गए। अचानक हुई घटना से घबराई छात्रा घर पहुंचीं और परिजन को जानकारी दी। देर शाम पिता मोहन सिंह ने पिपराइच थाने पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
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