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Gorakhpur News: गोरखपुर से कल रवाना होगी बांद्रा टर्मिनस अमृत भारत

Thu, 27 Aug 2026 02:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:47 AM IST
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Bandra Terminus Amrit Bharat to depart from Gorakhpur tomorrow.
गोरखपुर। गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन अब नियमित अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी। 15085, 15086 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस-अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस गोरखपुर से शुक्रवार को और बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक शनिवार चलेगी। गोरखपुर से ट्रेन सुबह 7:50 बजे रवाना होकर खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, आगरा फोर्ट, बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी, पालघर और बोरीवली होते हुए अगले दिन शाम 5:45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन शनिवार रात 9:45 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 6:45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 22 अमृत भारत डिब्बे होंगे।
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