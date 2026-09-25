Gorakhpur News: बजरंग दल निकालेगा शौर्य जागरण यात्रा

विज्ञापन

गोरखपुर। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल (गोरक्ष प्रांत) की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता व जनजागरण के उद्देश्य को लेकर भारत-नेपाल के सीमावर्ती जिलों में चार दिवसीय शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था के समन्वय के लिए बृहस्पतिवार को प्रांत संगठन मंत्री दीपेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र सौंपा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक दुर्गेश राव ने बताया कि यह यात्रा 25 से 28 सितंबर तक पडरौना, महराजगंज और सिद्धार्थनगर के भारत-नेपाल सीमावर्ती कस्बों, चौकियों तथा प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी।